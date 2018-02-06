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Центризбирком зарегистрирует Путина кандидатом в президенты РФ

6 Февраля 2018 в 01:05
Центризбирком зарегистрирует Путина кандидатом в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия России сегодня примет решение о регистрации Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

2 февраля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством «брака».

Он напомнил, что штаб Путина принес в ЦИК 315 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидата, из которых были отобраны для проверки 60 тысяч.

7 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина. Их подписные листы также были проверены ЦИК.

Результаты проверки подписных листов еще двух кандидатов - Ксении Собчак и Максима Сурайкина - будут оглашены сегодня. Планируется, что вопрос о регистрации их в качестве кандидатов будет рассмотрен Центризбиркомом 8 февраля.

Выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта.

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