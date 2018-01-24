Четверг
25 января
USD 56.39
EUR 69.45
Горячие новости

Центризбирком попросит телеканалы рассказывать обо всех кандидатах в президенты

24 Января 2018 в 19:59
Центризбирком попросит телеканалы рассказывать обо всех кандидатах в президенты

Центризбирком порекомендует телеканалам освещать предвыборные кампании всех кандидатов в президенты, не выделяя никого из них. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава рабочей группы ЦИК по рассмотрению информационных споров Майя Гришина.

«Мы просили бы каналы больше посвящать времени различным кандидатам, давать более широкую палитру», - сказала она.

При этом рабочая группа также высказала пожелание, чтобы кандидаты сами «активно взаимодействовали с телеканалами», чтобы они могли доносить до избирателей объективную информацию.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.