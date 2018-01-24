Центризбирком попросит телеканалы рассказывать обо всех кандидатах в президенты

Центризбирком порекомендует телеканалам освещать предвыборные кампании всех кандидатов в президенты, не выделяя никого из них. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава рабочей группы ЦИК по рассмотрению информационных споров Майя Гришина.

«Мы просили бы каналы больше посвящать времени различным кандидатам, давать более широкую палитру», - сказала она.

При этом рабочая группа также высказала пожелание, чтобы кандидаты сами «активно взаимодействовали с телеканалами», чтобы они могли доносить до избирателей объективную информацию.