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Центр стратегических разработок возглавил Орешкин

19 Ноября 2018 в 13:16
Центр стратегических разработок возглавил Орешкин

Председателем Центра стратегических разработок (ЦСР) стал министр экономического развития Максим Орешкин. Как пишет RT, о его назначении сообщил Алексей Кудрин, возглавлявший совет ЦСР с 2016 года. В настоящий момент он занимает пост председателя Счетной палаты.

Говоря о задачах, которые стоят перед Центром стратегических разработок, Орешкин подчеркнул, что он будет помогать в поиске решений для достижения национальных целей майского указа, отмечает Ura.ru.

Напомним, Центр стратегических разработок создан в 1999 году по поручению Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. Он возник, как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие.

 

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