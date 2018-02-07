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Центр «Солнечный круг» в Москве переехал в более просторное здание

7 Февраля 2018 в 12:14
Центр «Солнечный круг» в Москве переехал в более просторное здание

Реабилитационный центр для инвалидов «Солнечный круг» продолжает работать на новом месте. Он перемещён в другое здание по той же улице, где располагался ранее: дом 4 по 16-ой Парковой улице.

Ранее, в соцсетях прошла информация о том, что в связи программой реновации, «Солнечный круг» будет чуть ли не закрыт, либо его переселят в непригодный объект. Теперь центр продолжит работу в нормальных условиях: он полностью оборудован для адаптации, а также принято решение оснастить его дополнительным современным реабилитационным  оборудованием. Это выяснили члены Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации, которые посетили центр.

Отмечается, что центр разместили в более просторном здании. За территорией центра сразу начинается лесопарковая зона, а на самой территории находится большая хоккейная площадка.

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