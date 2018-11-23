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Ценовой обвал нефти продолжается

23 Ноября 2018 в 18:39
Ценовой обвал нефти продолжается
ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
Нефть марки Brent обвалилась ниже 60 долларов за баррель. Такая цена впервые установилась с октября 2017 года, сообщает РИА Новости. 

На торгах 23 ноября цена упала сразу на 5,9%. Эксперты объясняют падение опасениями, что в 2019 году на рынке нефти будет избыток предложений.

Стоимость котировок в ближайшее время будет зависеть от решение ОПЕК+, которое организация примет в декабре. Сейчас она не может договориться о снижении добычи, чтобы сбалансировать рынок, отмечает «Русская планета»

Ранее НСН сообщила, что ситуация с ценами на бензин в России находится на полном контроле у правительства, которое в любой момент готово вмешаться, если при реализации программы заморозки стоимости топлива возникнут проблемы. Так прокомментировал положение дел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что недовольство независимых АЗС текущим положением дел, а также нежелание нефтяников отпускать топливо по сниженной цене в Кремле считают «рабочими моментами». Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН подтвердил, что на данный момент ситуация с ценами на бензин действительно стабилизировалась, но на «очень короткий промежуток времени».

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