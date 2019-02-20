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Цена нефти растет на бирже

20 Февраля 2019 в 20:49
Цена нефти растет на бирже

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов впервые с 19 ноября 2018 года превысила отметку $67 за баррель, сообщает RT.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,90% — до $67,05 за баррель.

Мартовские контракты на нефть WTI подорожали на 1,28%, составив $56,81 за баррель.

Ранее сообщалось, что в России возник переизбыток мощностей по выпуску бензина, говорится в отчете «Argus Consulting» - независимого международного ценового агентства. В презентации «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы» отмечается, что в связи с таким профицитом российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива. Рост нефтеперегонки связывают с модернизацией старых производственных мощностей и строительством новых заводов.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфир НСН оценил, как «призрачную» надежду на то, что избыток бензина приведет к снижения розничных цен.

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