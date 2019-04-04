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Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

4 Апреля 2019 в 21:27
Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 12 ноября 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июньских контрактов на смесь марки Brent росла на 1,02%, до $70,02 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 62,73 доллара за баррель.

Тенденция поступательного роста цен на нефть наблюдается в последние дни.

Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах.


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