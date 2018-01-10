Цена барреля нефти Brent превысила $69

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила $69,08 за баррель, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $69 за баррель 6 мая 2015 года.

Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. С 2007 года фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах, в частности на ICE.

Цена нефти Brent с 1980-х годов является основой для ценообразования многих других сортов нефти.