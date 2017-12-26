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Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов

26 Декабря 2017 в 22:29
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале будущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила $67,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $67 за баррель 18 мая 2015 года.

Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. С 2007 г. фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах, в частности на ICE.  

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