Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале будущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила $67,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $67 за баррель 18 мая 2015 года.

Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. С 2007 г. фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах, в частности на ICE.