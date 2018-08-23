Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на пятницу

23 Августа 2018 в 13:20
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на пятницу

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, 24 августа, вырос на 1,0519 рубля и составил 79,2502 рубля. Курс доллара увеличился на 90,96 копейки и составил 68,5259 рубля. Рубль продолжает слабеть по отношению к евро и доллару. По словам экспертов, на него давят либо уже введенные санкции, либо еще только анонсированные.

Ранее сегодня, по данным Московской биржи, курс доллара превысил 69 рублей, обновив максимум с апреля 2016 года, пишет «Газета.ру».

Ранее экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие отметки станут критическими для евро и доллара, и когда ЦБ РФ вмешается в колебания курса.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.