ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на пятницу

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на пятницу, 24 августа, вырос на 1,0519 рубля и составил 79,2502 рубля. Курс доллара увеличился на 90,96 копейки и составил 68,5259 рубля. Рубль продолжает слабеть по отношению к евро и доллару. По словам экспертов, на него давят либо уже введенные санкции, либо еще только анонсированные.

Ранее сегодня, по данным Московской биржи, курс доллара превысил 69 рублей, обновив максимум с апреля 2016 года, пишет «Газета.ру».

Ранее экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие отметки станут критическими для евро и доллара, и когда ЦБ РФ вмешается в колебания курса.