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В Минфине оценили отказ ЦБ от закупки валюты до конца сентября

23 Августа 2018 в 15:45
В Минфине оценили отказ ЦБ от закупки валюты до конца сентября

В Центробанке России заявили о решении не покупать валюту на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Отмечается, что в сентябре Банк России будет принимать решение о возобновление закупки валюты для Минфина с учетом ситуации на рынке к тому времени.

Причиной временного отказа от закупок валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила называется «повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков», передает RT.

Решение Банка России не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила, сообщает Газета.ру со ссылкой на представителя Минфина.

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