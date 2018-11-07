ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Банка инноваций и развития», сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на приказ регулятора.

Банк России также отозвал лицензию у банка «Агросоюз». С 7 ноября организация не сможет совершать банковские операции. Отмечается, что в банковской кассе «Агросоюза» не нашлось 1,3 миллиарда рублей наличных денежных средств, что равно размеру капитала, передает RT.

Ранее стало известно, что Центробанк стал лидером по закупкам золота. Резерв золота у Банка России превысил 2 тысячи тонн. Такие данные представлены в докладе Всемирного золотого совета. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН посчитал увеличение запасов золота ЦБ признаком лёгкой паники.