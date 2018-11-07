Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
Горячие новости

ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

7 Ноября 2018 в 08:58
ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Банка инноваций и развития», сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на приказ регулятора.

Банк России также отозвал лицензию у банка «Агросоюз». С 7 ноября организация не сможет совершать банковские операции. Отмечается, что в банковской кассе «Агросоюза» не нашлось 1,3 миллиарда рублей наличных денежных средств, что равно размеру капитала, передает RT.

Ранее стало известно, что Центробанк стал лидером по закупкам золота. Резерв золота у Банка России превысил 2 тысячи тонн. Такие данные представлены в докладе Всемирного золотого совета. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН посчитал увеличение запасов золота ЦБ признаком лёгкой паники.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.