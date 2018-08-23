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ЦБ отказался на месяц от покупки валюты

23 Августа 2018 в 14:01
ЦБ отказался на месяц от покупки валюты

ЦБ отказался от покупки валюты для Минфина до конца сентября. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора. В нем говорится, что цель такого решения – «повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков».

В ЦБ отметили, что решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься в конце сентября с учетом текущей обстановке на финансовых рынках, пишет «Газета.ру».

Банк России подчеркнул, что следит за ситуацией и что у него хватит инструментов для сохранения финансовой стабильности.

Ранее ЦБ установил курсы валют на пятницу. Доллар подорожал 91 копейку и стоит 68,52 рубля. Евро подскочил более чем на рубль и составил 79,25 рубля, отмечает «Свободная пресса».

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