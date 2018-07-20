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ЦБ оставил без лицензии два банка

20 Июля 2018 в 12:32
ЦБ оставил без лицензии два банка

Банк России в пятницу лишил лицензии на осуществление банковской деятельности две кредитно-финансовых организации - Южный региональный банк и «Тагилбанк». Об этом говорится на сайте регулятора.

Первый банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону, второй – в Нижнем Тагиле.

Решение в обоих случаях связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих деятельность банков, в том числе об отмывании денег, а также нормативных актов Банка России, пишет «Газета.ру». Существовала реальная угроза интересам вкладчиков.

Южный региональный банк и «Тагилбанк» входили в пятую сотню в банковской системе страны, отмечает RT.

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