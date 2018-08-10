В ЦБ считают естественным падение рубля

Центральный банк России прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Как говорится в специальном заявлении регулятора, излишняя нестабильность курса рубля, отмечаемая в последние дни, стала ожидаемой реакцией финансового рынка на сообщения о новых потенциальных ограничительных мерах со стороны США. На ситуацию также влияют изменения на мировых финансовых рынках.

Как подчёркивается, ЦБ имеет возможность корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля в рамках исполнения механизма бюджетного правила. Регулятор заверил, что имеет необходимый набор инструментов для обеспечения финансовой стабильности. Рубль поддерживают большие объёмы продаж экспортной валютной выручки, отметили в ЦБ.

В пятницу, 10 августа, курс доллара превысил 67 рублей - впервые с конца лета 2016 года.