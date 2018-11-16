ЦБ Мексики повысил ставку рефинансирования

Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8%, что является вторым с января 2008 года рекордным показателем (тогда уровень ставки повышался до 8,25%).

Решение принято на фоне ожиданий рынка в свете ускорения инфляции и давления на национальную валюту песо, передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что Центральный банк Турции объявил о значительном повышении базовой процентной ставки с 17,75% до 24%. Центробанк Турции сообщил, что будет использовать все инструменты монетарной политики для сдерживания инфляции и поддержания стабильности цен.