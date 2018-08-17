ЦБ лишил лицензии «Московский Вексельный Банк»

Банк России отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка». Об этом сообщает Газета ру, ссылаясь на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что администрация кредитной организации скрывала своё реальное финансовое положение, из-за этого на балансе образовался значительный объем активов сомнительного качества, отмечают «Известия».

В настоящий момент в банке назначена временная администрация. По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России, подчёркивают «Новые Известия».