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ЦБ лишил лицензии «Московский Вексельный Банк»

17 Августа 2018 в 09:48
ЦБ лишил лицензии «Московский Вексельный Банк»

Банк России отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка». Об этом сообщает Газета ру, ссылаясь на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что администрация кредитной организации скрывала своё реальное финансовое положение, из-за этого на балансе образовался значительный объем активов сомнительного качества, отмечают «Известия».

В настоящий момент в банке назначена временная администрация. По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России, подчёркивают «Новые Известия».

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