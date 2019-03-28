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ЦБ лишил лицензии банк из Топ-400

28 Марта 2019 в 09:08
ЦБ лишил лицензии банк из Топ-400

Центральный банк объявил о решении отозвать лицензию у московского Международного расчётного банка. Об этом сообщает на сайте регулятора. Как отмечает RT, эта кредитная организация работала на рынке с 1994 года.

Решение, в частности, принято в связи с неисполнением банком законов о банковской деятельности, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как уточняет РЕН ТВ, по итогам 2018 года Международный расчётный банк занял 391-е место по размеру активов. При этом, он не был участником системы страхования вкладов.

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