ЦБ: Хранить новые банкноты в качестве сувениров не стоит

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что новые банкноты в 200 и две тысячи рублей хранить в качестве сувениров не имеет смысла. Как сообщает телеканал «Россия 24», она подчеркнула, что какое-то время они всё же будут редкими, однако ограничений в их выпуске – нет.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в две тысячи - космодром Восточный и мост на остров Русский.

Ранее Эльвира Набиуллина отмечала, что новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.