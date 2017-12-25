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ЦБ: Хранить новые банкноты в качестве сувениров не стоит

25 Декабря 2017 в 18:21
ЦБ: Хранить новые банкноты в качестве сувениров не стоит

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что новые банкноты в 200 и две тысячи рублей хранить в качестве сувениров не имеет смысла. Как сообщает телеканал «Россия 24», она подчеркнула, что какое-то время они всё же будут редкими, однако ограничений в их выпуске – нет.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в две тысячи  - космодром Восточный и мост на остров Русский.

Ранее Эльвира Набиуллина отмечала, что новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года. 

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