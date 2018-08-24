ЦБ хочет без суда блокировать российские и иностранные сайты

Центробанк попросил право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. ЦБ разработал поправки в закон «Об информации», которые проходят межведомственное согласование, сообщил газете представитель регулятора.

Банк России хочет блокировать сайты, которые предоставляют финансовые услуги без лицензии, а также сайты с названиями, схожими с другими. Кроме того, регулятор просит право блокировать сайты, которые предоставляют доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций и которые распространяют недостоверную информацию о состоянии финансовых организаций.

В настоящее время ЦБ может в досудебном порядке блокировать сайты с российскими доменами «.ru» и «.рф», однако просит расширить свои полномочия для блокировки сайтов как в российской, так и в иностранной зонах интернета.