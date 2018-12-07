ЦБ готовится к отключению Visa и Masterсard

Центральный банк РФ разослал малым финансово-кредитным организациям советы на случай отключения от платёжных систем. Регулятор рекомендует найти запасного партнера по обслуживанию карт, сообщают «Ведомости». Как поясняют в ЦБ, это необходимо на случай отключения кого-то из нынешних партнеров банков.

Как отмечает Ura.ru , в 2014 году уже возникала ситуация, когда платежные системы Visa и MasterCard блокировали свои сервисы для четырех банков из Российской Федерации: «России», «Собинбанка», «Инвесткапиталбанка» и «СМП Банка».

Эксперты говорят, что рекомендации Центробанка как раз направлены на страховку от возможных новых американских санкций, которые чреваты отключением банка-спонсора от Visa и Masterсard, кроме того, это позволит обезопасить кредитные организации на случай краха таких банков.

Впрочем, возможное отключение от Visa и Masterсard на платежи в самой России не скажется, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт. За рубежом карты работать не будут.

Ранее стало известно, что в Европе может быть создана собственная платежная система аналогичная SWIFT для расчетов между европейскими банками и институтам. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к ней присоединиться. Как пояснил в эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов, создать такую систему несложно. Весь вопрос в том, насколько она будет распространена.