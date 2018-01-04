CAS оставил в силе решение о допуске к соревнованиям российских бобслеистов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBFS) по поводу допуска на соревнования российских спортсменов.

Решение о снятии временной дисквалификации с Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Ильвиры Хузиной, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева, было принято специальной комиссией IBFS. Спортсмены получили право выступать на Кубке мира и Кубке Европы, которые проводятся под эгидой IBFS.

Руководство IBFS подало апелляцию по поводу решения комиссии 19 декабря, пишет пишет RT.

Ранее спецкомиссия МОК в результате проведенного расследования пожизненно лишило российских бобслеистов и скелетонистов права выступать на ОИ. Все их результаты и награды на ОИ-2014 были аннулированы.



