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Царев опроверг слухи о своём убийстве в Москве

8 Августа 2018 в 14:21
Царев опроверг слухи о своём убийстве в Москве

Бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв опроверг сообщения о своей смерти. Информация о том, что он якобы убит в Москве, появилась в социальных сетях и украинских СМИ утром в среду, 8 августа. Однако, как отмечает Ura.ru, вскоре стало понятно, что это фейк.

Чтобы вывести на чистую воду некоторых представителей украинской прессы, Царев вышел на видеосвязь с телеканалом ТСН. Он рассказал, что в данный момент находится в Крыму. По словам Царёва, он уже привык к подобным ложным сообщениям о своей смерти, поскольку раньше они уже появлялись не менее десятка раз.


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