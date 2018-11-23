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Cамолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Ла-Паса

23 Ноября 2018 в 01:03
Cамолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Ла-Паса

Самолёт авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, передает RT.

В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее НСН сообщала, что пассажирский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу в Архангельской области из-за обледенения в воздухе. «Кукурузник» выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир экипажа доложил диспетчеру об обледенении и запросил разрешение на возвращение. Затем связь с Ан-2 прервалась.

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