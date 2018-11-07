Бывший замгенпрокурора стал полпредом президента

Бывший заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Совет Федерации принял решение об освобождении Гуцана от должности заместителя главы надзорного ведомства в связи с его переходом на другую работу. Его предшественник на посту полпреда СЗФО Александр Беглов в начале октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, отмечает Ura.ru .

Александр Гуцан в должности замгенпрокурора на протяжении 11 лет как раз отвечал за Северо-Западный федеральный округ в Генеральной прокуратуре.