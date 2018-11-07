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Бывший замгенпрокурора стал полпредом президента

7 Ноября 2018 в 11:44
Бывший замгенпрокурора стал полпредом президента

Бывший заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан стал полномочным представителем президента  в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал  Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Совет Федерации принял решение об освобождении Гуцана от должности заместителя главы надзорного ведомства в связи с его переходом на другую работу. Его предшественник на посту полпреда СЗФО Александр Беглов в начале октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, отмечает Ura.ru.

Александр Гуцан в должности замгенпрокурора на протяжении 11 лет как раз отвечал за Северо-Западный федеральный округ в Генеральной прокуратуре.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков.ранее в эфире НСН не исключил, что уход Гуцана из Генпрокуратуры связан с намерением властей сократить число заместителей генерального прокурора.  
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