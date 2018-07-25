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Бывший сенатор Кривицкий задержан в Италии

25 Июля 2018 в 18:11
Бывший сенатор Кривицкий задержан в Италии

Бывший член верхней палаты российского парламента Дмитрий Кривицкий задержан правоохранительными органами Италии на севере Апеннинского полуострова. Как сообщает агентство ANSA, операция проведена по запросу России через Интерпол в городе Кортине Д'Ампеццо.

Генеральное консульство РФ в Милане подтвердило эту информацию, передает ТАСС. В четверг, 26 июля, генеральная прокуратура Венеции проведёт первые слушания по делу Кривицкого, передаёт Газета.ру. Ранее экс-сенатор от Новгородской области подал прошение о политическом убежище во Франции. Как отмечает Ura.ru, итальянский адвокат считает незаконным задержание его подопечного.

Дмитрий Кривицкий занимал пост заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам в 2011-2016 годах. Его обвиняют в получении взятки в 15 миллионов рублей в 2012 году. С 1 марта он был объявлен в международный розыск.

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