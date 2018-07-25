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Бывший первый замглавы МЧС задержан в Подмосковье

25 Июля 2018 в 18:28
Бывший первый замглавы МЧС задержан в Подмосковье

Бывшего первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник информации.

Как отмечает Ura.ru, правоохранительные органы провели операцию в посёлке Медвежьи Озера в Московской области. В особняке экс-замминистра прошёл обыск. Шулякова подозревают в серьёзных нарушениях при строительстве и закупках оборудования для МЧС. Генерал-полковник Сергей Шляков был первым заместителем главы МЧС с 2013 по 2015 год, когда ведомством руководил Виктор Пучков. До этого Шляков занимал должность заместителя министра, а ранее возглавлял Академию гражданской защиты.

Новый глава МЧС Евгений Зиничев утвердил в начале июля 2018 года новое подразделение в составе министерства — главное управление собственной безопасности, которое призвано провести кадровую «чистку».

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