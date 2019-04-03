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Бывший муж отсудил у Началовой 20 милионов

3 Апреля 2019 в 07:50
Бывший муж отсудил у Началовой 20 милионов

Бывший гражданский супруг Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов выиграл в нижегородском областном суде дело о 20 миллионах рублей, сообщают Известия. По итогам заседания было постановлено удовлетворить две жалобы Фролова по делу о взыскании с него денежных средств.

О судебных разбирательствах стало известно, когда певица в начале марта была экстренно госпитализирована. Тогда сообщалось, что Фролов подал в суд на бывшую гражданскую супругу из-за квартиры, стоимость которой оценивалась в 20 млн рублей, уточняет Газета.ру.

Уточняется, что недвижимость подарил певице бывший супруг, футболист Евгений Алдонин. Впоследствии часть этой квартиры решил выкупить у Началовой ее новый гражданский муж хоккеист Александр Фролов.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы через пару дней после госпитализации. 

 

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