Бывший муж Началовой опроверг иск о правах на квартиру певицы

Представитель хоккеиста Александра Фролова опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд, согласно которому он заявляет о правах на квартиру певицы Юлии Началовой, сообщает РИА ФАН.

Также источник опроверг информацию, что ухудшение состояния здоровья артистки было напрямую связано с решением квартирного вопроса с бывшим супругом. Уточняется, что между Фроловым и Началовой был заключен договор купли-продажи половины квартиры. Кроме того, певица получила полностью все средства, выдав расписку. Летом прошлого года она обратилась в Никулинский суд города Москвы и заявила, что зря подписала договор, сообщает источник. Позже, в феврале этого года, Началова самостоятельно отказалась от иска.

Представители интересов хоккеиста отрицают, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.