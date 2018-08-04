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Бывший министр обороны Украины рассказал о развале армии

4 Августа 2018 в 12:08
Бывший министр обороны Украины рассказал о развале армии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о плачевном состоянии украинских вооруженных сил. Как отмечает Газета.ру, он заявил, что в армии практически нет квалифицированных командиров. По словам Гриценко, военнослужащие бегут из ВСУ не только из-за низких зарплат, но также и из-за «армейского дубизма», сообщает телекомпания NEWSONE.

В качестве иллюстрации полного развала экс-министр рассказал, что военным приходится приобретать запасные части к технике за свой счет. Помимо этого Анатолий Гриценко констатировал очень высокий уровень коррупции в украинской армии, передаёт RT.

Ранее стало известно, что за первую половину 2018 года рапорты об увольнении из вооруженных сил Украины подали 11 тысяч офицеров и военнослужащих по контракту. В украинском министерстве обороны объясняют это низким уровнем финансового обеспечения.

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