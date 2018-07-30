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Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны

30 Июля 2018 в 18:02
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны
ФОТО: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в структуре Министерства обороны РФ создано главное военно-политическое управление. На должность начальника управления назначен генерал-полковник Андрей Картаполов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее Картаполов занимал должность командующего Западного военного округа, от которого он был освобожден в связи с новым назначением, а также был командующим войсками в Сирии.

Напомним, что военно-политическое управление в структуре Министерства обороны не является новым. Оно существовало вплоть до 1991 года в советской армии. Необходимо отметить, что наименование структуры неоднократно претерпевало изменения, пока не было упразднено. В область задач структуры входили политическая пропаганда, а также разъяснение политического курса действующего правительства.

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