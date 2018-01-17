Бывших полицейских в ХМАО осудят за издевательства

Трое бывших полицейских в Ханты-Мансийском автономном округе предстанут перед судом за издевательства над задержанными. Сотрудники МВД по городу Пыть-Яху за один месяц 2016 года избили 11 человек, доставленных в отдел полиции за административные правонарушения. Незаконные действия стражей порядка выявила прокуратура, по результатам проверки которой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия