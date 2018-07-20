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Бывшему президенту Кореи Пак Кын Хе добавили 8 лет тюрьмы

20 Июля 2018 в 11:40
Бывшему президенту Кореи Пак Кын Хе добавили 8 лет тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Пак Кын Хе еще к 8 годам заключения. На этот раз - за растрату государственных средств и вмешательство в партийную деятельность, передает RT.

Обвинение требовало для экс-президента страны 15 лет заключения. Пак Кын Хе по этому делу также придется выплатить штраф в 3 млн долларов.

Ранее бывший президент Южной Кореи уже была приговорена к 24 годам тюрьмы из-за коррупционного скандала, после которого она вынуждена была покинуть пост главы государства, пишет «Газета.ру».

 

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