Бывшему президенту Кореи Пак Кын Хе добавили 8 лет тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Пак Кын Хе еще к 8 годам заключения. На этот раз - за растрату государственных средств и вмешательство в партийную деятельность, передает RT.

Обвинение требовало для экс-президента страны 15 лет заключения. Пак Кын Хе по этому делу также придется выплатить штраф в 3 млн долларов.

Ранее бывший президент Южной Кореи уже была приговорена к 24 годам тюрьмы из-за коррупционного скандала, после которого она вынуждена была покинуть пост главы государства, пишет «Газета.ру».