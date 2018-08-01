Бывшего замминистра культуры оставили под арестом

Жалобу на продление ареста бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову отклонил Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

«Решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи RT.

Напомним, бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов обвиняется в хищении средств, направленных на реконструкцию Эрмитажа. Ранее суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. Сам Пирумов отвергает обвинения и утверждает, что следствие не ведёт допрос по существу, а держит его под стражей, чтобы замучить.