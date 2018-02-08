Бывшего премьера Бангладеш посадили в тюрьму

Экс-премьер-министр Бангладеш Халеда Зия сегодня в Дакке судом была признана виновной в коррупции и приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Еще пятеро проходивших по делу людей, включая сына экс-премьера Тарика Рахмана, получили по 10 лет лишения свободы.

Экс-премьер может подать апелляцию в Верховный суд. Вынесенный приговор, по мнению экспертов, может привести к народным волнениям в стране.

Дело против Халеды Зии было возбуждено в июле 2008 года. Экс-премьер и еще пять человек обвинялись в присвоении более 253 тысяч долларов США, предназначавшихся для фонда поддержки детских домов, передает «Синьхуа».

72-летняя Халеда Зия — премьер-министр Бангладеш в 1991—1996 и с 2001 по 2006 год. Лидер Националистической партии Бангладеш. Нередко, в знак уважения к занимаемому ею общественно-политическому положению, к её имени добавляют почтительную приставку Бегум — «госпожа».

Народная Республика Бангладеш — государство в Южной Азии. Население, по итогам переписи 2015 года, составляло более 168 млн человек, территория — 144 000 км². Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.



