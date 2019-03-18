Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Бывшего директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам колонии

18 Марта 2019 в 10:58
Бывшего директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам колонии

Петрозаводский городской суд приговорил у 9,5 годам колонии общего режима бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Инструктор Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев, его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, передает RT

Еще трех подсудимых суд оправдал, так как их вину доказать не удалось.

18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей, напоминает «Газета.ру».

Ранее член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Тимченко  во время пресс-конференции в НСН заявил, что, выбирая место для детских лагерей, нужно учитывать трагический опыт Сямозера. 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.