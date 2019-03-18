Бывшего директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам колонии

Петрозаводский городской суд приговорил у 9,5 годам колонии общего режима бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Инструктор Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев, его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, передает RT.

Еще трех подсудимых суд оправдал, так как их вину доказать не удалось.

18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей, напоминает «Газета.ру».

Ранее член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Тимченко во время пресс-конференции в НСН заявил, что, выбирая место для детских лагерей, нужно учитывать трагический опыт Сямозера.