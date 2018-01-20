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Бюст Гагарина установили на родине Христа

20 Января 2018 в 13:19
Бюст Гагарина установили на родине Христа

Накануне в палестинском городе Вифлеем, который считается местом рождения Иисуса Христа, был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бронзовый бюст Гагарина установили неподалеку от входа в Храм Рождества, в котором находится пещера, где по преданию был рожден Христос.

«Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому - за пределы нашего земного шара», - пояснил на открытии памятника представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Бюст в Вифлееме стал уже 44-м из установленных по всему миру международным благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир».

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