Бюст Гагарина установили на родине Христа

Накануне в палестинском городе Вифлеем, который считается местом рождения Иисуса Христа, был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бронзовый бюст Гагарина установили неподалеку от входа в Храм Рождества, в котором находится пещера, где по преданию был рожден Христос.

«Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому - за пределы нашего земного шара», - пояснил на открытии памятника представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Бюст в Вифлееме стал уже 44-м из установленных по всему миру международным благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир».