«Был лучшим папой». Буш-младший прокомментировал смерть отца

Экс-президент США Джордж Буш-младший прокомментировал смерть своего отца, 41-го президента Штатов Джорджа Буша-старшего. Короткая запись были вделана в официальном Twitter семьи.

Сын назвал Джорджа Буша-старшего «человеком высочайшего характера и лучшим папой, о котором могли мечтать сын и дочь». Буш-младший подчеркнул, что все члены семьи будут благодарны отцу за любовь и сострадание.

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Соболезнования семье по этому поводу выразил экс-глава Белого дома Барак Обама, а также действующий президент Штатов Дональд Трамп.