Бутылку водки за миллион евро украли из кафе в Дании

Бар «Кафе 33» в Копенгагене был ограблен неизвестными на один миллион евро. Именно столько стоила бутылка водки, которая была оттуда украдена.

Как пояснил владелец заведения и коллекционер Бриан Ингберг, речь идет о бутылке водки, в оформлении которой использовалось 3 килограмма золота и столько же серебра. Полгода назад Ингберг взял ее напрокат у латвийской компании Dartz Motorz.

«Она была вишенкой на торте моей коллекции. Из 1,2 тыс. бутылок, которые у меня есть, она была особенной», — сказал коллекционер, слова которого приводит телеканал TV-2.

Полиция, куда пострадавший обратился после ограбления, уже получила снимки преступников с камер видеонаблюдения. На них запечатлены двое мужчин в кепках. Владелец кафе подозревает, что у преступников были копии ключей.