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Бутина назвала Сенату США имя своего российского спонсора

22 Июля 2018 в 17:43
Бутина назвала Сенату США имя своего российского спонсора

Россиянка Мария Бутина и организация «Право на оружие», членом которой она является, получала финансовую помощь от генерального директорп и совладельца группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в сенате США.

По данным газеты The Washington Post, Бутина в апреле этого года, выступая перед сенатским комитетом по разведке, рассказала, что Николаев оказывал ее организации финансовую поддержку. Представитель Николаева подтвердил, что бизнесмен контактировал с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда организация только начинала работу. При этом он опроверг факт оказания Бутиной финансовой помощи.

Также представитель российского предпринимателя добавил, что Николаев не имеет связей в российском правительстве, кроме тех, что требуются для профессиональной деятельности.

Россиянка Мария Бутина ранее была арестована в США по обвинению в шпионаже.

 

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