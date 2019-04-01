Бутефлика досрочно уходит с поста президента Алжира

Лидер Алжира Абдель-Азиз Бутефлика принял решение об отставке до окончания своего нынешнего президентского срока, который истекает 28 апреля. Об этом объявила администрация президента, сообщает телеканал «Аль-Арабийя». Уточняеься, что Бутефлика сохранит право принимать важные решения на время переходного периода.

Ранее 82-летний Бутефлика отказался выдвигаться на пятый президентский срок в Алжире. Одновременно он сообщил о планах переноса на более поздний срок выборов, которые должны были состояться 18 апреля 2019 года.

В ответ жители Алжира вышли на улицы с акциями против такого решения, потребовав отставки престарелого президента. Как отмечает РИА ФАН , после этого президент объявил о создании нового кабинета министров, который должен утихомирить обстановку в стране.

Бутефлика встал во главе Алжира в 1999 году. Сейчас у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности, 6 лет назад глава государства перенес инсульт.