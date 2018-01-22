Бурятская школа после нападения вновь возобновила работу

Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения. При этом по словам директора учебного заведения, там усилена охрана. А участок, где произошло нападение, изолирован. Ремонт там продлится около недели.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, на детей с топором напал 9-классник, предварительно бросивший в кабинет бутылку с зажигательной смесью. При этом Октябрьский районный суд города Улан-Удэ продлил срок задержания подростка на 72 часа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних; и халатность. В результате трагедии пострадали 7 человек, сообщает RT.