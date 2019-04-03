Бывший госсекретарь РСФСР, а также соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис вышел из комы. Об этом рассказал администратор Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет» Андрей Мальцев, сообщает Ura.ru.

Он сообщил, что на данный момент Бурбулис находится в сознании, его состояние нормальное и его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее Life.ru сообщало, что бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис был госпитализирован 27 марта с инсультом. Инцидент произошел в Екатеринбурге, куда он приехал для выступления в "Ельцин-центре".