Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Бульдозером по тоннам еды. Американские СМИ рассказали об итогах санкций Кремля

8 Августа 2018 в 07:57
Бульдозером по тоннам еды. Американские СМИ рассказали об итогах санкций Кремля
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

Американское издание Newsweek рассказало своим читателям об итогах четырехлетнего запрета на ввоз в Россию некоторых товаров из ЕС и США, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Россия уничтожает импортные товары ящиками, выявив 27 тысяч тонн и проехавшись бульдозером по более 26 тысячам тонн ввезенных продуктов с 2015 года», — пишет Newsweek со ссылкой на отчет Россельхознадзора от 6 августа 2018 года.

Отмечается, что в 2015 году массовое уничтожение «санкционки» вызвало недовольство и критику в адрес российского правительства. У нынешнего указа, подписанного Путиным, срок действия истекает в конце 2019 года.

Напомним, запрет России на импорт категорий товаров из Евросоюза и США стал ответными мерами на западные антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.