Бульдозером по тоннам еды. Американские СМИ рассказали об итогах санкций Кремля

Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

Американское издание Newsweek рассказало своим читателям об итогах четырехлетнего запрета на ввоз в Россию некоторых товаров из ЕС и США, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Россия уничтожает импортные товары ящиками, выявив 27 тысяч тонн и проехавшись бульдозером по более 26 тысячам тонн ввезенных продуктов с 2015 года», — пишет Newsweek со ссылкой на отчет Россельхознадзора от 6 августа 2018 года.

Отмечается, что в 2015 году массовое уничтожение «санкционки» вызвало недовольство и критику в адрес российского правительства. У нынешнего указа, подписанного Путиным, срок действия истекает в конце 2019 года.

Напомним, запрет России на импорт категорий товаров из Евросоюза и США стал ответными мерами на западные антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.