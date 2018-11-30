Букмекерскую контору в Люберцах обчистили на четверть миллиона

Полиция задержала грабителя, который похитил из букмекерской конторы в Люберцах более 240 тысяч рублей. В пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили, что грабитель был задержан по месту жительства в Курске. Поиски его сообщницы продолжаются, женщина объявлена в федеральный розыск, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По данным следствия, грабители напали на сотрудницу букмекерской фирмы и забрали деньги. О судьбе похищенной суммы также ничего неизвестно.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН назвал возможные причины нападения полицейского на сотрудника прокуратуры в подмосковной Электростали.



