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«Будут воровать в два раза больше». Свадьбу Сердюкова и Васильевой обсудили в Сети

15 Июля 2018 в 11:48
«Будут воровать в два раза больше». Свадьбу Сердюкова и Васильевой обсудили в Сети

Пользователей интернета возмутила новость о бракосочетании фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. О свадьбе героев коррупционного скандала мимоходом упомянул в своей колонке в  StarHit телеведущий Андрей Малахов.

«Вот она кульминация. Теперь воровать будут в два раза больше», - написал один из пользователей.

«Пара на миллион! Точнее на 800 миллионов», - написал другой.

«Бонни и Клайд, которых мы заслужили», - иронично заметил еще один интернет-пользователь.

Кто-то добавил, что украденные у государства деньги они «собирали на свадьбу», «а ведь могли бы вместе сидеть…».

Анатолию Сердюкову пришлось покинуть пост министра обороны из-за уголовного дела о крупных финансовых махинациях с участием «Оборонсервиса». Фигурантом уголовного дела стала Евгения Васильева, занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. Она получила пять лет в виде лишения свободы. Большую часть наказания Васильева отбыла под домашним арестом. В колонию ее поместили всего на месяц, а после выпустили по УДО.

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