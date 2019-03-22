Брянский орнитолог раскрыл, где взял краснокнижных птиц

Брянский орнитолог-любитель Владимир Иванченков в эфире НСН раскрыл, где он нашел трех беркутов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дело брянского орнитолога: За спасение беркутов – 3 года тюрьмы». В ее рамках орнитолог Владимир Иванченков рассказал, что нашел двух редких птиц по объявлениям в интернете.



Жителя Брянска Владимиру Иванченкова обвиняют в незаконном содержании трех беркутов. Ему инкриминируют статью 258 части 1 УК РФ «Незаконная охота», которая предусматривает лишение свободы на три года и штраф в размере 1 миллиона рублей.

«Одну птицу я нашел в интернете. В Дагестане орел попал в волчий капкан, пошел на приманку и попал. У него было повреждено крыло. Я созвонился с владельцем, объяснил, как птицу отправить, упаковать. Он дагестанским поездом отправил орла. Мы встретили беркута на Казанском вокзале, проводник передал. Перебинтовали крыло и доставили его к нам, обращался в ветеринарную лечебницу, мне показали, как колоть ему уколы, как ухаживать. Третий орел из города шахты, зоопарк частный продавал его, расформировался», - пояснил Иванченков.

На данный момент, по этому делу уже состоялось 5 слушаний в суде, очередное заседание состоится 4 апреля.

