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Брянский альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе

22 Августа 2018 в 20:52

32-летний альпинист из Брянска погиб от удара молнии на Эльбрусе, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. О спуске тела пока не сообщается.

Ранее сообщалось о двух альпинистах, пострадавших от удара молнии на склонах Эльбруса на высоте около 4300 метров над уровнем моря.

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее), входящая в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». 

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