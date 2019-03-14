Брошенную девочку из Раменского вернули матери

Пятилетнюю девочку, которую оставили в квартире в Раменском, вернули матери после проверки. Об этом на своей странице в Instagram рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. «Ура! Пятилетняя девочка, найденная 12 марта в одной из квартир города Раменское, возвращена маме. Такое решение только что приняла комиссия по делам несовершеннолетних! Очень рады, что все закончилось хорошо!» - написала Мишонова. Отмечается, что ранее члены комиссии оценили условия проживания ребенка, а также проверили место работы его матери, сообщает «Подмосковье сегодня».

Мать девочки из Раменского — пекарь Татьяна. По её словам, дочь простудилась и несколько дней не ходила в детский сад, а пока сама ходила на работу, девочку оставляла одну дома. Правоохранителям это показалось подозрительным, и они изъяли малышку у матери. Женщина подала заявление и попросила вернуть дочь. В квартиру, где жила девочка, выехала комиссия и оценила условия проживания, была изучена также характеристика матери и проверено её место работы. После комплекса мер было принято решение вернуть матери ребёнка, пишет Life.ru.