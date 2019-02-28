Победная бронза. Россиянки стали третьими в эстафете на лыжном ЧМ

Женская сборная России по лыжам завоевала бронзовые медали в эстафете 4×5 км на чемпионате мира в австрийском курортном городе Зеефельд. К финишу Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева пришли на две минуты позже шведских лыжниц, занявших первое место.

Серебряные награды достались спортсменкам из Норвегии, которые совсем немного уступили команде тре крунур, отмечает «Свободная пресса» .

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посчитала несомненным успехом третьем место наших девушек. Она заявила ТАСС, что изначально рассчитывала только на борьбу за бронзу. В связи с этим Вяльбе напомнила, что еще 3 года назад у нас не было вообще никаких наград на ЧМ. «Лыжный спорт - это не грибы, это долгий труд», - подчеркнула глава ФЛГР.

Мужская эстафета 4×10 км состоится завтра, 1 марта. За сборную России побегут Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.