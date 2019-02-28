Победная бронза. Россиянки стали третьими в эстафете на лыжном ЧМ

Женская сборная России по лыжам завоевала бронзовые медали в эстафете 4×5 км на чемпионате мира в австрийском курортном городе Зеефельд. К финишу Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева пришли на две минуты позже шведских лыжниц, занявших первое место.
Серебряные награды достались спортсменкам из Норвегии, которые совсем немного уступили команде тре крунур, отмечает «Свободная пресса».
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посчитала несомненным успехом третьем место наших девушек. Она заявила ТАСС, что изначально рассчитывала только на борьбу за бронзу. В связи с этим Вяльбе напомнила, что еще 3 года назад у нас не было вообще никаких наград на ЧМ. «Лыжный спорт - это не грибы, это долгий труд», - подчеркнула глава ФЛГР.
Мужская эстафета 4×10 км состоится завтра, 1 марта. За сборную России побегут Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.